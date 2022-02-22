Визнання" ДНР " і "ЛНР": Радбез ООН збереться о 4:00

Рада безпеки ООН збереться для обговорення російського визнання так званих Донецької та Луганської "народних республік" рано вранці. Засідання очікується о 4:00 за київським часом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Як повідомляє Reuters з посиланням на російського дипломата, Рада безпеки ООН має провести публічне засідання по Україні протягом декількох годин. Зазначимо, саме Росія на сьогодні головує в Радбезі.
Представництво Ірландії в ООН підтвердило, що засідання відбудеться о 4:00 за київським часом.
Нагадаємо, після рішення президента Росії Володимира Путіна визнати так звані "ЛДНР" українська сторона вимагала скликати засідання Ради безпеки ООН.
Генеральний секретар ООН Антоніо Гутерріш назвав рішення Путіна порушенням територіальної цілісності України та закликав до мирного врегулювання конфлікту.