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Признали побег. Минобороны РФ показало карту с новой линией фронта в Харьковской области

Иллюстративное фото: войска РФ признали побег из Харьковской области и показали карту линии фронта (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Россияне показали карту с новой линией фронта в Харьковской области. Они планируют продолжать оккупацию только восточной части региона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг оборонного ведомства страны-агрессора.

Теперь линия фронта, по планам оккупантов, должна проходить вдоль Оскола и обмелевшего Оскольского водохранилища вплоть до украинско-российской границы.

При этом на карте можно заметить, что россияне вывели войска из северной части Харьковской области, включая Волчанск, который ранее находился под контролем РФ и недавно был признан якобы "центром" региона.

Новая линия фронта в Харьковской области по версии Минобороны РФ (скриншот)

Напомним, ранее стало известно, что российские оккупанты ушли с территории приграничной Золочевской общины Харьковской области.

Также мы писали, что украинские военные освободили уже около 40 населенных пунктов в Харьковской области.

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