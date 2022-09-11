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Визнали втечу. Міноборони РФ показало карту з новою лінією фронту в Харківській області

Ілюстративне фото: війська РФ визнали втечу з Харківської області та показали карту лінії фронту (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росіяни показали карту з новою лінією фронту в Харківській області. Вони планують продовжувати окупацію тільки східної частини регіону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг оборонного відомства країни-агресора.

Тепер лінія фронту, за планами окупантів, повинна проходити вздовж Оскола і обмілілого Оскільського водосховища аж до українсько-російського кордону.

При цьому на карті можна помітити, що росіяни вивели війська з північної частини Харківської області, включаючи Вовчанськ, який раніше знаходився під контролем РФ і нещодавно був визнаний нібито "центром" регіону.

Нова лінія фронту в Харківській області за версією Міноборони РФ (скріншот)

Нагадаємо, раніше стало відомо, що російські окупанти пішли з території прикордонної Золочівської громади Харківської області.

Також ми писали, що українські військові звільнили вже близько 40 населених пунктів у Харківській області.

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