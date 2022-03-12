Признаков ввода белорусских войск в Украину не наблюдается, - Пентагон

Министерство обороны США пока не располагает доказательствами присутствия в Украине белорусских вооруженных формирований.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление спикера Пентагона.
В Министерстве обороны США заявили, что пока не располагают доказательствами присутствия в Украине белорусских вооруженных формирований. Об этом заявил на брифинге в Пентагоне спикер оборонного ведомства Джон Кирби.
"Мы не видели никаких признаков того, что белорусские войска или силы переместились внутрь Украины", - отметил спикер Пентагона. Он также отметил, что американское военное ведомство не отслеживает признаки неизбежного вторжения белорусских сил на украинскую территорию. Однако исключать введения белорусской армии в будущем нельзя.
Война России против Украины продолжается с 24 февраля. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.