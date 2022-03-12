Признаков ввода белорусских войск в Украину не наблюдается, - Пентагон

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление спикера Пентагона.

В Министерстве обороны США заявили, что пока не располагают доказательствами присутствия в Украине белорусских вооруженных формирований. Об этом заявил на брифинге в Пентагоне спикер оборонного ведомства Джон Кирби.

"Мы не видели никаких признаков того, что белорусские войска или силы переместились внутрь Украины", - отметил спикер Пентагона. Он также отметил, что американское военное ведомство не отслеживает признаки неизбежного вторжения белорусских сил на украинскую территорию. Однако исключать введения белорусской армии в будущем нельзя.