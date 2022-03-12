UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Признаков ввода белорусских войск в Украину не наблюдается, - Пентагон

Автор: Константин Широкун

Министерство обороны США пока не располагает доказательствами присутствия в Украине белорусских вооруженных формирований.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на выступление спикера Пентагона.

В Министерстве обороны США заявили, что пока не располагают доказательствами присутствия в Украине белорусских вооруженных формирований. Об этом заявил на брифинге в Пентагоне спикер оборонного ведомства Джон Кирби.

"Мы не видели никаких признаков того, что белорусские войска или силы переместились внутрь Украины", - отметил спикер Пентагона. Он также отметил, что американское военное ведомство не отслеживает признаки неизбежного вторжения белорусских сил на украинскую территорию. Однако исключать введения белорусской армии в будущем нельзя.

Война России против Украины продолжается с 24 февраля. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция - в текстовом онлайне РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вторжение России в Украину