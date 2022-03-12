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Ознак введення білоруських військ в Україну не спостерігається, - Пентагон

Автор: Константин Широкун

Міністерство оборони США поки не має доказів присутності в Україні білоруських збройних формувань.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на виступ спікера Пентагону.

У Міністерстві оборони США заявили, що поки не мають доказів присутності в Україні білоруських збройних формувань. Про це заявив на брифінгу в Пентагоні спікер оборонного відомства Джон Кірбі.

"Ми не бачили жодних ознак того, що білоруські війська або сили перемістилися всередину України", - зазначив речник Пентагону. Він також зазначив, що американське військове відомство не відстежує ознаки неминучого вторгнення білоруських сил на українську територію. Однак виключати введення білоруської армії в майбутньому не можна.

Війна Росії проти України триває з 24 лютого. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах і міжнародна реакція - у текстовому онлайні РБК-Україна.

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