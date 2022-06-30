ru ua
Чт, 30 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Ознак створення ударних груп з боку Білорусі немає, - Генштаб

Новость на русском →
Україна, Четвер 30 червня 2022 15:25
Ознак створення ударних груп з боку Білорусі немає, - Генштаб Фото: ознак створення ударних груп з боку Білорусі немає (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Генштаб не бачить ознак формування ударних груп з боку Білорусі.

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, пише РБК-Україна з посиланням на брифінг.

Він зазначив, що противних проводить певні заходи - як Збройні сили Білорусі, так і деякі підрозділи Збройних сил Росії.

"Але ще раз наголошую, ознак формування наступального угруповання з боку Білорусі на даний час немає", - додав Громов.

Нагадаємо, військовозобов'язаних у Білорусі масово викликають у військкомати.

Окрім того, Білорусь перевіряє можливість початку мобілізації у кількох регіонах.

Читайте РБК-Україна в Google News
Білорусь Генштаб ВСУ
NEWS
Острів Зміїний. Чому так важливе його звільнення для України: пояснення МВС
Острів Зміїний. Чому так важливе його звільнення для України: пояснення МВС
DAILY
Зовнішній фронт. Як українська дипломатія працює під час війни з Росією
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Зовнішній фронт. Як українська дипломатія працює під час війни з Росією