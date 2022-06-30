Ознак створення ударних груп з боку Білорусі немає, - Генштаб
Фото: ознак створення ударних груп з боку Білорусі немає (Getty Images)
Генштаб не бачить ознак формування ударних груп з боку Білорусі.
Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, пише РБК-Україна з посиланням на брифінг.
Він зазначив, що противних проводить певні заходи - як Збройні сили Білорусі, так і деякі підрозділи Збройних сил Росії.
"Але ще раз наголошую, ознак формування наступального угруповання з боку Білорусі на даний час немає", - додав Громов.
Нагадаємо, військовозобов'язаних у Білорусі масово викликають у військкомати.
Окрім того, Білорусь перевіряє можливість початку мобілізації у кількох регіонах.