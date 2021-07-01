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"Признаков самоубийства не вижу": Кулеба оценил готовность РФ к полномасштабному столкновению с НАТО

Автор: Александр Белоус

Россия продолжит провокации в отношении стран - членов НАТО. Но будет избегать полномасштабного столкновения из-за того, что не имеет никаких шансов в противостоянии с Альянсом.

Об этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сказал в интервью изданию Liga.net.

По мнению министра, Россия, безусловно, готова к вооруженной эскалации, в частности, в Черном море.

"Но признаков самоубийства, суицидального синдрома я в России не вижу. К полномасштабному столкновению с НАТО они не готовы ни при каких обстоятельствах", - сказал он.

Кулеба считает, что россияне "будут щипать, провоцировать".

"Однако они понимают, что в противостоянии с Альянсом в целом они не имеют шансов на успех", - сказал министр.

Напомним, Россия заявила, что ее корабли якобы произвели предупредительные выстрелы по британскому эсминцу Defender.

В то же время британский премьер Борис Джонсон назвал проход эсминца возле Крыма законным поскольку Соединенное Королевство не признает оккупацию Крымского полуострова.

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