Нет признаков, что Беларусь намерена активно участвовать в войне против Украины, - Пентагон

В министерстве обороны США не видят признаков, что Беларусь намерена открыто вступать в войну против Украины на стороне России и принимать активное участие в боевых действиях.

Об этом передает РБК-Украина, ссылаясь на брифинг спикера Пентагона Джона Кирби.