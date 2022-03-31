UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Киев новости Харьков новости Мариуполь новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Есть признаки, что Путин самоизолируется и наказывает своих советников, - Байден

Президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

Президент США Джо Байден в четверг заявил, что президент России Владимир Путин самоизолируется и наказывает некоторых из своих советников. Однако, он добавил, что у США нет веских доказательств.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

У Байдена спросили, насколько сильно советники дезинформируют российского президента, он ответил:

"Это открытый вопрос. Есть много предположений, но он, кажется, - я не говорю это с уверенностью - он, кажется, самоизолируется, и есть некоторые признаки того, что он, хм, уволил ли поместил под домашний арест некоторых своих советников".

Представители правительства США на этой неделе выразили уверенность в оценке разведки, которая указывает на то, что военные советники ввели Путина в заблуждение относительно успеха российских военных во время войны, которая длится уже более месяца.

Байден также отметил, что он "скептически настроен" на то, что Путин выведет все свои силы с окраин украинской столицы Киева. Он отметил, что пока нет веских доказательств.

Однако Байден добавил, что есть доказательства того, что Путин "наращивает свои силы на Донбассе в Украине.

Ранее мы сообщали, что Джо Байден не ответил на вопрос о готовности США обеспечить безопасность Киеву.

Также мы писали, что Джо Байден заявил, что не призывал к смене режима в России.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ПутинДжозеф Байден