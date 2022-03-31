Есть признаки, что Путин самоизолируется и наказывает своих советников, - Байден

Президент США Джо Байден в четверг заявил, что президент России Владимир Путин самоизолируется и наказывает некоторых из своих советников. Однако, он добавил, что у США нет веских доказательств.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
У Байдена спросили, насколько сильно советники дезинформируют российского президента, он ответил:
"Это открытый вопрос. Есть много предположений, но он, кажется, - я не говорю это с уверенностью - он, кажется, самоизолируется, и есть некоторые признаки того, что он, хм, уволил ли поместил под домашний арест некоторых своих советников".
Представители правительства США на этой неделе выразили уверенность в оценке разведки, которая указывает на то, что военные советники ввели Путина в заблуждение относительно успеха российских военных во время войны, которая длится уже более месяца.
Байден также отметил, что он "скептически настроен" на то, что Путин выведет все свои силы с окраин украинской столицы Киева. Он отметил, что пока нет веских доказательств.
Однако Байден добавил, что есть доказательства того, что Путин "наращивает свои силы на Донбассе в Украине.
Ранее мы сообщали, что Джо Байден не ответил на вопрос о готовности США обеспечить безопасность Киеву.
Также мы писали, что Джо Байден заявил, что не призывал к смене режима в России.