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Джо Байден заявил, что не призывал к смене режима в России

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Вашингтон, Понедельник 28 марта 2022 05:16
Джо Байден заявил, что не призывал к смене режима в России Джо Байден (Фото: nbcnews.com)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден заявил журналистам в воскресенье, что не призывал к смене режима в России своим заявлением днем ранее. Ранее с подобными комментариями выступили и другие американские политики.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эфир CNN.

Вопрос призыва к смене режима в России возник из субботнего комментария Байдена по завершении выступления перед Королевским замком в Варшаве, Польша.

"Ради Бога, этот человек не может оставаться у власти", — сказал Байден о президенте России Владимире Путине, выступая в Польше в субботу.

Сегодня Байден в ответ на громкий вопрос репортера о том, призывает ли он к смене режима в РФ, ответил отрицательно. Другие официальные лица администрации президента в субботу и воскресенье также попытались растолковать комментарий Байдена.

"Точка зрения президента заключалась в том, что Путину нельзя позволить осуществлять власть над своими соседями или над регионом", — сказал представитель Белого дома.

Ранее мы писали, что в Кремле ответили на очередное резкое высказывание Байдена в адрес Путина. Там заявили, что такие слова каждый раз "сужают окно возможностей для налаживания отношений РФ и США".

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