Джо Байден не ответил на вопрос о готовности США гарантировать безопасность Киеву
Президент США Джо Байден уклонился от ответа касательно готовности Вашингтона предоставить гарантии безопасности Киеву. Также он не стал давать оценку разговору с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
Журналисты спросили президента США в ходе ревакцинации от Covid-19 о том, готовы ли США предоставить гарантии безопасности Украине в рамках мирных переговоров с Россией. Байден уклонился от ответа на данный вопрос. Его также спросили, о чем он конкретно говорил с президентом Украины в ходе последнего телефонного разговора. Однако политик оставил и этот вопрос без ответа.
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