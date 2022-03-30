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Джо Байден не ответил на вопрос о готовности США гарантировать безопасность Киеву

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Вашингтон, Среда 30 марта 2022 23:42
Джо Байден не ответил на вопрос о готовности США гарантировать безопасность Киеву Джо Байден (Фото: nbcnews.com)
Автор: Константин Широкун

Президент США Джо Байден уклонился от ответа касательно готовности Вашингтона предоставить гарантии безопасности Киеву. Также он не стал давать оценку разговору с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Журналисты спросили президента США в ходе ревакцинации от Covid-19 о том, готовы ли США предоставить гарантии безопасности Украине в рамках мирных переговоров с Россией. Байден уклонился от ответа на данный вопрос. Его также спросили, о чем он конкретно говорил с президентом Украины в ходе последнего телефонного разговора. Однако политик оставил и этот вопрос без ответа.

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