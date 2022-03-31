Є ознаки, що Путін самоізолюється і карає своїх радників, - Байден

У Байдена запитали, наскільки сильно радники дезінформують російського президента, він відповів:

"Це відкрите питання. Є багато припущень, але він, здається, - я не кажу це з упевненістю - він, здається, самоізолюється, і є деякі ознаки того, що він, хм, звільнив чи помістив під домашній арешт деяких своїх радників".

Представники уряду США цього тижня висловили впевненість в оцінці розвідки, яка вказує на те, що військові радники ввели Путіна в оману щодо успіху російських військових під час війни, яка триває вже понад місяць.

Байден також зазначив, що він "скептично налаштований" на те, що Путін виведе всі свої сили з околиць української столиці Києва. Він зазначив, що наразі немає вагомих доказів.

Однак Байден додав, що є докази того, що Путін "нарощує" свої сили на Донбасі в Україні.