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Є ознаки, що Путін самоізолюється і карає своїх радників, - Байден

Президент США Джо Байден (GettyImages)
Автор: Тетяна Самарук

Президент США Джо Байден у четвер заявив, що президент Росії Володимир Путін самоізолюється і карає деяких зі своїх радників. Однак, він додав, що у США немає вагомих доказів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

У Байдена запитали, наскільки сильно радники дезінформують російського президента, він відповів:

"Це відкрите питання. Є багато припущень, але він, здається, - я не кажу це з упевненістю - він, здається, самоізолюється, і є деякі ознаки того, що він, хм, звільнив чи помістив під домашній арешт деяких своїх радників".

Представники уряду США цього тижня висловили впевненість в оцінці розвідки, яка вказує на те, що військові радники ввели Путіна в оману щодо успіху російських військових під час війни, яка триває вже понад місяць.

Байден також зазначив, що він "скептично налаштований" на те, що Путін виведе всі свої сили з околиць української столиці Києва. Він зазначив, що наразі немає вагомих доказів.

Однак Байден додав, що є докази того, що Путін "нарощує" свої сили на Донбасі в Україні.

Раніше ми повідомляли, що Джо Байден не відповів на питання про готовність США гарантувати безпеку Києву.

Також ми писали, що Джо Байден заявив, що не закликав до зміни режиму в Росії.

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Володимир ПутінДжозеф Байден