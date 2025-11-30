Призначення військового керівником ОП отримає підтримку армії та більшості громадян, - експерт

"Аргумент номер один: в умовах воєнного часу це було б адекватно викликам, які зараз існують перед країною. По-друге, суто іміджево. Якщо міняють людину, яка мала такий величезний вплив, а на зміну їй приходить людина значно менш відома і впливова, імідж військового буде грати в плюс - за умови, що це буде справжній військовий, а не "паркетний" генерал чи полковник - хто не служив на реальній війні, а робив лише карʼєру по штабах", - відзначив політолог.

Також Володимир Фесенко зауважив, що людина з воєнним досвідом та гарною репутацією, яку поважають у війську, зіграє у великий плюс і для відновлення авторитету Офісу Президента, і для самого президента Зеленського.

"Це буде позитивно сприйнято і українським військом, і значною частиною українського суспільства, і значною частиною наших партнерів", - резюмував він.