Назначение военного главой ОП получит поддержку армии и большинства граждан, - эксперт

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Александр Мороз

Назначение военного на пост главы Офиса президента Украины имеет свои преимущества и вполне вероятно. Это сыграет в большой плюс и для восстановления авторитета ОП и для самого президента Владимира Зеленского

Как пишет РБК-Украина со ссылкой на"Телеграф", об этом заявил политолог Владимир Фесенко, комментируя кадровую перезагрузку, которую анонсировал президент Владимир Зеленский.

"Аргумент номер один: в условиях военного времени это было бы адекватно вызовам, которые сейчас существуют перед страной. Во-вторых, чисто имиджево. Если меняют человека, который имел такое огромное влияние, а на смену ему приходит человек значительно менее известный и влиятельный, имидж военного будет играть в плюс - при условии, что это будет настоящий военный, а не "паркетный" генерал или полковник - кто не служил на реальной войне, а делал только карьеру по штабам", - отметил политолог.

Также Владимир Фесенко отметил, что человек с военным опытом и хорошей репутацией, которого уважают в армии, сыграет в большой плюс и для восстановления авторитета Офиса Президента, и для самого президента Зеленского.

"Это будет положительно воспринято и украинским войском, и значительной частью украинского общества, и значительной частью наших партнеров", - резюмировал он.

 

Как сообщалось ранее, президент Украины Владимир Зеленский уволил руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака.

