"Призначена для поля бою". Пентагон відкинув можливість ударів по Росії зброєю США

Вона зазначила, що США не змінювали свою позицію щодо використання зброї, яку надають Україні. Як зазначила представниця Пентагону, озброєння повинне бути використане для повернення суверенної території України.

"Ми оприлюднили наші запити щодо цього. Знову ж таки, я хотіла б повторити, що в кожній Контактній групі з питань оборони України, яку скликає міністр, зброя, яка надається, знову ж таки, призначена для використання на полі бою", - сказала Сінгх.

За її словами, міністр оборони США Ллойд Остін та міністр оборони України Рустем Умєров обговорюють, як можна використати можливості. На думку США, американську зброю краще використовувати на території України.