"Предназначена для поля боя". Пентагон отверг возможность ударов по России оружием США

Она отметила, что США не меняли свою позицию по использованию оружия, предоставляемого Украине. Как отметила представительница Пентагона, вооружение должно быть использовано для возвращения суверенной территории Украины.

"Мы обнародовали наши запросы по этому поводу. Опять же, я хотела бы повторить, что в каждой Контактной группе по вопросам обороны Украины, которую созывает министр, оружие, которое предоставляется, опять же, предназначено для использования на поле боя", - сказала Сингх.

По ее словам, министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Украины Рустем Умеров обсуждают, как использовать возможности. По мнению США, американское оружие лучше использовать на территории Украины.