Прийшов по повістці і відмовився воювати. У Кропивницькому ухилянт отримав реальний термін

Зазначено, що в області за період дії воєнного стану це перший вирок щодо реального позбавлення волі людині, яка відмовилася від військової служби.

За даними слідства, 32-річний житель Кропивницького отримав повістку, медична комісія визнала його придатним до військової служби. Проте у грудні 2022 року він прийшов до військкомату та відкрито відмовився від проходження військової служби за мобілізацією.

Суд першої інстанції визнав ухилянта винним за ст. 336 КК України та призначив покарання у виді 3 років позбавлення волі, однак на підставі ст. 75 КК України його було звільнено від відбуття призначеного покарання строком на 2 роки.

Однак прокурори не погодились з таким рішенням суду і подали апеляційну скаргу на м’якість призначеного покарання.

"Вироком колегії суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Кропивницького апеляційного суду апеляційну скаргу прокурора задоволено, вирок районного суду в частині призначеного покарання скасовано з призначенням обвинуваченому покарання у виді позбавлення волі строком на 3 роки з його реальним відбуванням", - йдеться у повідомленні.

Ухилення від мобілізації в Україні

Після запровадження воєнного стану в Україні, який Рада продовжила до 15 листопада, правоохоронці постійно розкривають нові схеми незаконного виїзду військовозобов'язаних чоловіків з України.

Також раніше ми повідомляли, що четверо військовослужбовців однієї із військових частин ТРО, троє з яких є столичними депутатами, а ще один - помічником депутата Київради, впродовж року не з’являлись на військову службу. Їм повідомлено про підозру.

Перевірки військкоматів в Україні

Після викриття одеського воєнкома Євгена Борисова на незаконному збагаченні, в Україні розпочались масштабні перевірки ТЦК та СП. Президент Володимир Зеленський зазначив, що перші результати перевірки є невтішними.

У ДБР повідомили, що з початку перевірок було оголошено про 21 підозру через зловживання в центрах комплектування.

Зокрема, нещодавно воєнкома з Донецької області викрили на видачі фіктивних документів для втечі за кордон.