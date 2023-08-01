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Трьом депутатам Київради оголосили підозру через ухилення від військової служби

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Україна, Вівторок 01 серпня 2023 10:19
Трьом депутатам Київради оголосили підозру через ухилення від військової служби Фото: трьом депутатам Київради повідомляють про підозру через ухилення від військової служби (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Троє депутатів Київради, які є військовими однієї з частин ТРО, впродовж року не з’являлись на військову службу. Їм повідомлено про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

За даними слідства, четверо військовослужбовців однієї із військових частин ТРО, троє з яких є столичними депутатами, а ще один - помічником депутата Київради, впродовж року не з’являлись на військову службу.

"Вони оформили відрядження до Київської військової державної адміністрації. При цьому вони отримували грошове забезпечення із частини, де нібито проходили службу", - йдеться в повідомленні.

За процесуального керівництва прокурорів Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Центрального регіону ДБР повідомило про підозру депутатам Київської міської ради.

Їм інкриміновано ухилення від несення обов’язків військової служби (ч. 4 ст. 409 КК України. Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Схеми ухилення від мобілізації в Україні

Після запровадження військового стану в Україні, який Рада продовжила до 15 листопада, правоохоронці постійно розкривають нові схеми незаконного виїзду військовозобов'язаних чоловіків з України.

Зокрема, вчора СБУ заблокувала одразу три канали незаконного транспортування чоловіків за кордон. Наприклад, у Києві організатор вивозив чоловіків, використовуючи підроблені волонтерські документи.

Також подібні схеми було розкрито у Львівській та Рівненській областях. За такі послуги клієнти платили від 2,5 до 5 тисяч доларів.

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