У прифронтових регіонах 82% дітей, які не відвідують дитсадки, мають затримки розвитку
Багато дітей у прифронтових регіонах жодного разу в житті не відвідували дитячий садок. Серед них 82% мають затримки розвитку, особливо в соціально-емоційній сфері.
Про це розповідає РБК-Україна із посиланням на інтерв’ю заступниці міністра освіти та науки Анастасії Коновалової "Новій українській школі".
Як відсутність дитсадків впливає на розвиток дітей
За словами заступниці міністра, через пандемію COVID-19 та повномасштабну війну багато малюків жодного разу не потрапили до закладів дошкільної освіти. Це негативно впливає на їхній розвиток, адже спілкування з однолітками є критично важливим для формування соціальних навичок.
"У нас є діти, які народилися, увійшли в ковід, а потім у війну і жодного дня не були в садочку. Я не можу про це спокійно говорити, але є дослідження, яке свідчить, що 82% дітей в прифронтових регіонах, які ніколи не відвідували садки, демонструють затримку розвитку, особливо соціоемоційних компетентностей", - зазначає Коновалова.
Водночас дедалі більше батьків визнають важливість дитсадків. Якщо п’ять років тому їх підтримували 52% опитаних, то зараз цей показник зріс до 68%.
Роль мобільних дитсадків у розвитку дітей
Через відсутність традиційних закладів у прифронтових районах запроваджуються мобільні садки - спеціальні автобуси, які дозволяють дітям отримувати дошкільну освіту. Однак, як зазначила Коновалова, це лише тимчасове рішення, адже воно є дороговартісним і не може повністю замінити звичайні садки.
Найскладніша ситуація у деокупованих регіонах, зокрема в Херсонській області, де діти часто не мають безпечного місця для занять. Тому мобільні садки стали вимушеним, але рятівним варіантом для їхньої освіти.
Раніше РБК-Україна розповідало про значне зменшення черг до дитячих садків в Україні, яке пов'язане з демографічною кризою. Заступниця міністра освіти та науки Анастасія Коновалова зазначає, що нині дошкільну освіту отримують близько 750 тисяч дітей, з яких 168 тисяч навчаються у змішаному або онлайн-форматі.
За прогнозами, до 2027 року кількість дітей віком від 1 до 6 років зменшиться до 570 тисяч, що свідчить про суттєве зниження народжуваності, особливо під час пандемії COVID-19 та повномасштабної війни.
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