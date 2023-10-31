Приймали важкі рішення: командувач ССО розкрив деталі спецоперацій на "Азовсталі"

Під час оборони Маріуполя від російських окупантів минулого року Сили спеціальних операцій ЗСУ провели сім успішних вертолітних вильотів для передачі боєкомплекту захисникам "Азовсталі", евакуації поранених та доставки добровольців.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю командувача ССО Віктора Хоренка, опублікованому на YouTube-каналі "ССО України".

За словами генерала, бійці вирушали у ці польоти в обложений противником Маріуполь та до блокованого заводу "Азовсталь" добровільно. При цьому основним завданням таких вертолітних місій була доставка боєкомплекту воїнам, які тримали оборону у місті.

"Але коли приходять десять добровольців, які кажуть: "Ми хочемо летіти захищати "Азовсталь", то доводиться приймати важкі рішення. Що доставляти: БК, медикаменти, засоби зв'язку чи людей, які захищатимуть", - згадує Хоренко.

Також він зазначив, що такі виклики виникали, коли на борту 15 тонн вантажу, а один гелікоптер може взяти лише близько двох осіб.

"Час виконання операції тоді йшов на хвилини, вивантаження не мало перевищувати 10 хвилин", - сказав генерал.

Хоренко додав, що зв'язок він тримав безпосередньо із командиром бригади спецпризначення Нацгвардії "Азов" Денисом Прокопенком. При цьому сам "Редіс" навіть на той момент не здогадувався, що спілкується з командувачем ССО.

Що відомо про польоти на "Азовсталь"

У перші місяці повномасштабної війни РФ проти України російські пабліки повідомляли про збиті українські вертольоти на підльоті до Маріуполя. На той момент українська сторона не підтверджувала будь-яких спецоперацій з підтримки захисників оточеного міста.

Вже в травні президент Володимир Зеленський вперше підтвердив бойові польоти української авіації та визнав загибель багатьох українських льотчиків, які намагалися прорватися на "Азовсталь". За його словами, захисникам Маріуполя доставлялися їжа і ліки, намагалися забрати поранених, але на той час не можна було офіційно коментувати операції, оскільки в цьому районі працювали російські ППО.

Як заявляв начальник ГУР Міноборони Кирило Буданов, загалом було сім таких місій, на "Азовсталь" літали в цілому 16 вертольотів Мі-8, в тому числі з підкріпленням для"Азова". Однак під час п'ятої і сьомої місії були збиті два вертольоти. Також противник збив ще один вертоліт, який вилетів на порятунок одного з екіпажів.

Наприкінці травня минулого року військова розвідка опублікувала унікальне відео польотів української авіації на "Азовсталь". Також пізніше стали відомі подробиці рейдів льотчиків на завод-фортецю в Маріуполі.

Нагадаємо, 16 травня українське командування віддало наказ зберегти життя захисників "Азовсталі", після чого бійці почали виходити і здаватися в російський полон. Згідно з останніми даними, з території заводу вийшли близько 2 500 військових, українська сторона працює над їх обміном.

Детальніше про це читайте у матеріалі РБК-Україна "Рік після "Азовсталі". Як захисники Маріуполя вийшли, але не здалися ворогу".