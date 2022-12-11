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Приїхали до станції "Конфронтація": Пєсков оцінив відносини Росії та Заходу

Фото: Дмитро Пєсков, прессекретар президента Росії (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив про те, що відносини між Кремлем та Заходом перебувають на стадії конфронтації.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на російське видання "РИА Новости".

"Ми не рухаємося, ми вже приїхали на станцію під назвою "конфронтація". І нам потрібно бути зібраними, потужними і потрібно мати запас міцності, тому що нам ще доведеться жити в умовах цієї конфронтації", - заявив Пєсков.

Як відзначає інше російське видання ТАСС, прессекретар Путіна (Володимир Путін, президент Російської Федерації) додав, що Захід не любить Росію та не планує її любити. Водночас він продовжив верзти чергову маячню про невиконання Мінських угод та причини початку війни в Україні.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що Путін вкотре звинуватив Захід у всіх бідах та заявив про зростання ризику конфлікту.

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