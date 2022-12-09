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Путін знову звинуватив Захід у всіх бідах: "ризик конфлікту зростає"

Новость на русском →
Москва, П'ятниця 09 грудня 2022 11:09
Путін знову звинуватив Захід у всіх бідах: "ризик конфлікту зростає" Фото: президент РФ Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Глава Кремля Володимир Путін знову кинувся зі звинуваченнями в бік Заходу. Нібито "конфліктний потенціал у світі зростає" внаслідок дій деяких західних еліт, а не відкритої російської агресії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву російського диктатора під час його відеозвернення до учасників зустрічі голів оборонних відомств країн-учасниць ШОС та СНД.

"Конфліктний потенціал у світі зростає, і це прямий наслідок спроб деяких еліт Заходу будь-що зберегти своє політичне, економічне, фінансове, військове та ідеологічне домінування", - сказав Путін.

За його словами, нібито Захід свідомо йде на "множення хаосу та загострення міжнародної обстановки".

"США та їхні сателіти у міжнародних відносинах роблять ставку на силовий фактор і вони фактично зруйнували десятиліттями архітектуру стратегічної стабільності, що створюється, агресивно розширюють географію експансії НАТО", - вважає диктатор.

За його словами, чомусь "Захід розпалює військові конфлікти, але аж ніяк не РФ.

"Своїми відвертими провокаціями вони підвищують градус напруженості та конфронтації у різних регіонах світу", - каже Путін.

Диктатор вчергове скинув із себе всю відповідальність і заявив, що "наслідки дій США можна спостерігати в Україні".

"Протягом цілого ряду років Захід безсоромно викачував і експлуатував її ресурси, заохочував геноцид і терор на Донбасі, фактично перетворив цю країну на колонію і зараз цинічно використовує український народ як гарматне м'ясо, як таран проти Росії, продовжуючи постачати Україну зброєю і боєм. найманців, штовхає її на самогубний шлях", - підсумувавши, цинічно заявив Путін.

Нагадаємо, раніше Путін вже називав альтернативну історію війни з Україною. Нещодавно диктатор заявив, що війна була почата нібито не Росією, а внаслідок "державного перевороту".

Також вчора Путін цинічно жалівся на бурхливу реакцію світу щодо ракетних обстрілів української інфраструктури. Буцімто "Захід не помічає дій України проти Росії, але при цьому кроки Москви у відповідь викликають хвилю інформаційного шуму".

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