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Приехали на станцию "Конфронтация": Песков оценил отношения России и Запада

Фото: Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что отношения между Кремлем и Западом находятся в стадии конфронтации.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на российское издание "РИА Новости".

"Мы не двигаемся, мы уже приехали на станцию под названием "конфронтация". И нам нужно быть собранными, мощными и нужно иметь запас прочности, потому что нам еще придется жить в условиях этой конфронтации", – заявил Песков.

Как отмечает другое российское издание ТАСС, пресс-секретарь Путина (Владимир Путин, президент Российской Федерации) добавил, что Запад не любит Россию и не планирует ее любить. В то же время он продолжил нести очередной бред о невыполнении Минских соглашений и причинах начала войны в Украине.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Путин в очередной раз обвинил Запад во всех бедах и заявил о росте риска конфликта.

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