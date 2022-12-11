Приехали на станцию "Конфронтация": Песков оценил отношения России и Запада

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что отношения между Кремлем и Западом находятся в стадии конфронтации.

"Мы не двигаемся, мы уже приехали на станцию под названием "конфронтация". И нам нужно быть собранными, мощными и нужно иметь запас прочности, потому что нам еще придется жить в условиях этой конфронтации", – заявил Песков.

Как отмечает другое российское издание ТАСС, пресс-секретарь Путина (Владимир Путин, президент Российской Федерации) добавил, что Запад не любит Россию и не планирует ее любить. В то же время он продолжил нести очередной бред о невыполнении Минских соглашений и причинах начала войны в Украине.