Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив про те, що відносини між Кремлем та Заходом перебувають на стадії конфронтації.

"Ми не рухаємося, ми вже приїхали на станцію під назвою "конфронтація". І нам потрібно бути зібраними, потужними і потрібно мати запас міцності, тому що нам ще доведеться жити в умовах цієї конфронтації", - заявив Пєсков.

Як відзначає інше російське видання ТАСС, прессекретар Путіна (Володимир Путін, президент Російської Федерації) додав, що Захід не любить Росію та не планує її любити. Водночас він продовжив верзти чергову маячню про невиконання Мінських угод та причини початку війни в Україні.