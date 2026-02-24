"Приїдуть без віз, як у 1945-му": Медведєв відкрито пригрозив ЄС військовим вторгненням

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Медведєва в Х.

У своєму повідомленні в соціальних мережах він назвав Каллас "білявою щуркою" та заявив, що російські військові "можуть увійти без віз, якщо захочуть - як у 1812 чи 1945 роках", висловлюючи іронічне ставлення до намірів Євросоюзу.

Свій допис він завершив привітанням із Днем захисника Вітчизни.

Заява Медведєва з’явилася того ж дня, коли в ЄС розглядали нові санкції проти Росії.

Kaja, the blonde rat, said she was working to ensure that 100s of thousands of former Russian servicemen would never enter Schengen. What a loss for our fighters. Well, they can enter it without visas if they want to. Like in 1812 or 1945. Happy Defender of the Fatherland Day! — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) February 23, 2026

Предмет критики

Раніше висока представниця ЄС Кая Каллас повідомила, що разом із Єврокомісією працюють над механізмом, який не дозволить сотням тисяч колишніх російських військових вільно в’їжджати до Шенгенської зони.

"Ми не хочемо, щоб воєнні злочинці та диверсанти пересувалися нашими вулицями", - наголосила вона.

Медведєв, коментуючи плани обмежити пересування російських військових у Європі, назвав ці дії "втратою для наших бійців" та заявив, що вони нібито завжди знайдуть спосіб потрапити до ЄС, навіть без віз, порівнявши ситуацію з історичними вторгненнями 1812 та 1945 років.

Ця заява підкреслює різку реакцію Кремля на санкції та обмеження ЄС, водночас демонструючи подальшу ескалацію риторики з боку російського керівництва щодо Європи та України.