"Приедут без виз, как в 1945-м": Медведев открыто пригрозил ЕС военным вторжением

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Медведева в Х.

В своем сообщении в социальных сетях он назвал Каллас "белокурой крысой" и заявил, что российские военные "могут войти без виз, если захотят - как в 1812 или 1945 годах", выражая ироническое отношение к намерениям Евросоюза.

Свое сообщение он завершил поздравлением с Днем защитника Отечества.

Заявление Медведева появилось в тот же день, когда в ЕС рассматривали новые санкции против России.

Кая, светловолосая крыса, сказала, что работает над тем, чтобы 100s тысяч бывших российских военнослужащих никогда не въезжали в Шенген. Какая потеря для наших бойцов. Ну, они могут въехать в него без виз, если захотят. Как в 1812 или 1945 году. С Днем защитника Отечества! - Дмитрий Медведев (@MedvedevRussiaE) 23 февраля 2026 г .

Предмет критики

Ранее высокий представитель ЕС Кая Каллас сообщила, что вместе с Еврокомиссией работают над механизмом, который не позволит сотням тысяч бывших российских военных свободно въезжать в Шенгенскую зону.

"Мы не хотим, чтобы военные преступники и диверсанты передвигались по нашим улицам", - подчеркнула она.

Медведев, комментируя планы ограничить передвижение российских военных в Европе, назвал эти действия "потерей для наших бойцов" и заявил, что они якобы всегда найдут способ попасть в ЕС, даже без виз, сравнив ситуацию с историческими вторжениями 1812 и 1945 годов.

Это заявление подчеркивает резкую реакцию Кремля на санкции и ограничения ЕС, одновременно демонстрируя дальнейшую эскалацию риторики со стороны российского руководства в отношении Европы и Украины.