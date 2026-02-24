"Приедут без виз, как в 1945-м": Медведев открыто пригрозил ЕС военным вторжением
Заместитель председателя совбеза РФ Дмитрий Медведев резко отреагировал на инициативу высокой представительницы Европейского Союза Каи Каллас запретить въезд военным РФ в Шенген.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию Медведева в Х.
В своем сообщении в социальных сетях он назвал Каллас "белокурой крысой" и заявил, что российские военные "могут войти без виз, если захотят - как в 1812 или 1945 годах", выражая ироническое отношение к намерениям Евросоюза.
Свое сообщение он завершил поздравлением с Днем защитника Отечества.
Заявление Медведева появилось в тот же день, когда в ЕС рассматривали новые санкции против России.
Кая, светловолосая крыса, сказала, что работает над тем, чтобы 100s тысяч бывших российских военнослужащих никогда не въезжали в Шенген. Какая потеря для наших бойцов. Ну, они могут въехать в него без виз, если захотят. Как в 1812 или 1945 году. С Днем защитника Отечества!- Дмитрий Медведев (@MedvedevRussiaE) 23 февраля 2026 г .
Предмет критики
Ранее высокий представитель ЕС Кая Каллас сообщила, что вместе с Еврокомиссией работают над механизмом, который не позволит сотням тысяч бывших российских военных свободно въезжать в Шенгенскую зону.
"Мы не хотим, чтобы военные преступники и диверсанты передвигались по нашим улицам", - подчеркнула она.
Медведев, комментируя планы ограничить передвижение российских военных в Европе, назвал эти действия "потерей для наших бойцов" и заявил, что они якобы всегда найдут способ попасть в ЕС, даже без виз, сравнив ситуацию с историческими вторжениями 1812 и 1945 годов.
Это заявление подчеркивает резкую реакцию Кремля на санкции и ограничения ЕС, одновременно демонстрируя дальнейшую эскалацию риторики со стороны российского руководства в отношении Европы и Украины.
Напомним, 6 февраля Еврокомиссия подготовила 20-й пакет санкций против России. Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщала, что санкционный список планируют дополнить еще 43 судами "теневого флота", доведя их общее количество до 640.
Вот только новых санкций ЕС к годовщине вторжения РФ в Украину не будет, поскольку его заблокировали Словакия и Венгрия.
А еще 21 февраля уполномоченный президента по вопросам санкционной политики Владислав Власюк заявлял, что принятие 20-го пакета санкций ЕС против РФ блокируют Греция и Мальта.