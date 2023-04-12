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Приїде разом з Боррелем. Глава МЗС Німеччини відвідає Китай

Фото: міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відвідає Китай вже цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Стало відомо, що, вже цього тижня глава МЗС Німеччини та г разом здійснять робочий візит до Китаю.

За даними видання, зустріч

Нагадаємо, днями Китай відвідала голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Вона запевнила, що під час зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном переконувала його поговорити з президентом України Володимиром Зеленським.

Крім неї з Сі Цзіньпіном зустрівся французький президент Емануель Макрон. Під час зустріч вони домовилися розпочати наполегливу роботу над досягненням миру між Росією та Україною.

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