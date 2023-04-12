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Приедет вместе с Боррелем. Глава МИД Германии посетит Китай

Фото: министр иностранных дел Германии Анналена Бербок (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок посетит Китай уже на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Стало известно, что уже на этой неделе глава МИД Германии и вместе совершат рабочий визит в Китай.

По данным издания, встреча

Напомним, на днях Китай посетила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен. Она заверила, что во время встречи с китайским лидером Си Цзиньпин убеждала его поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме нее с Си Цзиньпином встретился французский президент Эммануэль Макрон. В ходе встречи они договорились начать настойчивую работу по достижению мира между Россией и Украиной.

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