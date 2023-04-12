Приїде разом з Боррелем. Глава МЗС Німеччини відвідає Китай

Глава Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок відвідає Китай вже цього тижня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Стало відомо, що, вже цього тижня глава МЗС Німеччини та г лава зовнішньополітичного відомства Європейського Союзу Жозеп Боррель разом здійснять робочий візит до Китаю.

За даними видання, зустріч Бербок та Борреля з китайськими чиновниками має відбутись вже цього тижня, а саме 13-15 квітня.

Речник міністерства закордонних справ Китаю Ван Веньбінь зауважив, що Китай і Німеччина проведуть дипломатичні та стратегічні переговори про безпеку.

Нагадаємо, днями Китай відвідала голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. Вона запевнила, що під час зустрічі з китайським лідером Сі Цзіньпіном переконувала його поговорити з президентом України Володимиром Зеленським.

Крім неї з Сі Цзіньпіном зустрівся французький президент Емануель Макрон. Під час зустріч вони домовилися розпочати наполегливу роботу над досягненням миру між Росією та Україною.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна - www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.