Приедет вместе с Боррелем. Глава МИД Германии посетит Китай

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок посетит Китай уже на этой неделе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Стало известно, что уже на этой неделе глава МИД Германии и глава внешнеполитического ведомства Европейского Союза Жозеп Боррель вместе совершат рабочий визит в Китай.

По данным издания, встреча Бербок и Борреля с китайскими чиновниками должна пройти уже на этой неделе, а именно 13-15 апреля.

Представитель министерства иностранных дел Китая Ван Вэньбинь отметил, что Китай и Германия проведут дипломатические и стратегические переговоры о безопасности.

Напомним, на днях Китай посетила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен. Она заверила, что во время встречи с китайским лидером Си Цзиньпин убеждала его поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Кроме нее с Си Цзиньпином встретился французский президент Эммануэль Макрон. В ходе встречи они договорились начать настойчивую работу по достижению мира между Россией и Украиной.

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