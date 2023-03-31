Прийде потепління. Синоптики розповіли, де завтра буде найхолодніше та дощі

Початок квітня прийде в Україну з потеплінням: максимально температура підніметься до +16, холодніше буде на сході. Крім того, в частині регіонів завтра очікуються дощі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook .

"У суботу температура повітря в більшості областей становитиме +10...+15 градусів, на півдні та на Закарпатті місцями до +16 градусів. Лише східні області потраплять у холоднішу погоду, завтра там +5...+9 градусів", - розповіла вона.

За словами синоптика, дощі передбачаються 1 квітня у західних, північних областях, плюс Вінницька, ввечері Одеська, а найближчої ночі та завтра вранці - на півдні та сході.

Що стосується Києва, то у столицю квітень прийде теплим, до +15 градусів.

"Бігатимуть хмари, в другій половині дня - місцями дощ", - додала Діденко.