В Україну йде потепління. Синоптики дали прогноз до кінця тижня
Попри похолодання, яке тримається в Україні з 28 березня, вже до кінця тижня знову потеплішає. При цьому, наприклад, уже в неділю, 2 квітня, вдень температура підніметься до +14 градусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр.
Четвер, 30 березня
Сьогодні в більшості території України опадів не очікується. При цьому сніг з дощем все ж накриє чотири регіони - Донецьку, Луганську, Харківську та Запорізьку області. Температура повітря днем максимально підніметься до +12 градусів (у Чернівецькій області). Найхолодніше буде навіть вдень в тих областях, де очікуються опади.
П`ятниця, 31 березня
У п'ятницю сніг з дощем, місцями невеликий дощ пройде в усіх регіонах України. При цьому найхолодніше знову ж таки буде в Донецькій та Луганській областях, де очікується саме сніг з дощем. В інших регіонах попри опади температура повітря підніметься вдень до +10 градусів, а десь навіть до +13.
Субота, 1 квітня
У перший день квітня буде дощова погода. При цьому снігу вже чекати не доводиться, подекуди опади будуть зовсім невеликими. Похолодання почне відступати і на термометрах в непоодиноких випадках з'явиться позначка +14 градусів. Відчутно холодніше буде на сході України. Тут максимальна температура повітря підніметься до +10 градусів.
Неділя, 2 квітня
В останній день тижня буде вже тепліше, але дощі нікуди не підуть, місцями буде проглядати сонце. Максимально температура днем підніметься до рекордних +14 градусів. У східних областях також потеплішає.
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