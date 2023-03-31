Придет потепление. Синоптики рассказали, где завтра будет холоднее и дожди

Начало апреля придет в Украину с потеплением: максимально температура поднимется до +16, прохладнее будет на востоке. Кроме того, в части регионов завтра ожидаются дожди.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прогноз синоптика Наталки Диденко в Facebook .

"В субботу температура воздуха в большинстве областей будет составлять +10...+15 градусов, на юге и Закарпатье местами до +16 градусов. Только восточные области попадут в более холодную погоду, завтра там +5...+9 градусов", - рассказала она.

По словам синоптика, дожди предполагаются 1 апреля в западных, северных областях, плюс Винницкая, вечером Одесская, а в ближайшую ночь и завтра утром - на юге и востоке.

Что касается Киева, то в столицу апрель придет теплым, до +15 градусов.

"Будут бегать тучи, во второй половине дня - местами дождь", - добавила Диденко.