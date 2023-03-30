Прийде атмосферний фронт. Синоптик розповіла, де чекати опади завтра

У п'ятницю, 31 березня, в Україну прийде атмосферний фронт із заходу. Він принесе дощі в західні області, північні, а вдень дійде до центральних, а також Одеської та Миколаївської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прогноз синоптика Наталки Діденко у Facebook .

"У другій половині дня та ввечері в п'ятницю у столиці очікується невеликий дощ", - додала синоптик.

За словами синоптика, найближчої ночі очікується від +4... -4, завтра вдень в Україні +6...+12 градусів, в Луганській області - +3...+7 градусів.

"У східних областях найближчої ночі випадатиме мокрий сніг, завтра вдень опади припиняться, навіть вийде сонечко. В Херсонській, Запоріжжі, в Криму, у Дніпрі з районами, у Полтавській переважатиме 31-го березня суха погода", - розповіла вона..

Раніше РБК-Україна розповідала, якою буде погода до кінця тижня.

Нагадаємо, погода в Україні навесні часто радуватиме українців теплом, але справжні високі 20-градусні показники на нас чекають, найімовірніше, після Великодня, тобто у другій половині квітня.

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