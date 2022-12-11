Приводнився в океан. Американський космічний апарат "Оріон" повернувся з Місяця

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter NASA.

Метою запуску були перевірка корабля та отримання інформації про те, на який вплив будуть люди під час подібного польоту.

Корабель Orion із трьома манекенами на борту було запущено 16 листопада в рамках американської програми Artemis. У ході місії, яка триває вже понад 25 днів, Orion двічі облетів Місяць.

Нагадаємо, 16 листопада NASA запустило місію Artemis I, кінцевою метою якої є повернення людини на Місяць. Однак це вдалося здійснити лише з третьої спроби. Перший запуск був запланований на 29 серпня, але його довелося відкласти через технічні проблеми з двигуном. Вдруге місію відклали вже 2 вересня, оскільки фахівці зафіксували витік водню, який стався під час заправки.

Через деякий час, 21 листопада, космічна капсула NASA Orion досягла Місяця вперше після того, як програма Apollo виконала це завдання 50 років тому.

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