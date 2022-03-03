Привлечем Россию к ответственности. Украина запустила московский механизм ОБСЕ, - Кулеба

Украина вместе с другими 45 странами-союзниками запустила московский механизм ОБСЕ касаемо вторжения Российской Федерации на территорию нашей страны. Привлечет агрессора к ответственности за все военные преступления.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Twitter-аккаунт министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Мы привлечем Россию к ответственности за ее военные преступления и преступления против человечности. Вместе с 45 государствами Украина запустила московский механизм ОБСЕ по вторжению России. Экспертная миссия подаст выводы механизмам подотчетности, включая международные суды и трибуналы", - пишет министр.

Война России против Украины продолжается восьмой день. Все подробности российской агрессии, ситуация в городах и международная реакция – в текстовом онлайне РБК-Украина.

Все оперативные новости о событиях в Украине читайте в нашей онлайн-трансляции.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.