RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Притягнемо Росію до відповідальності. Україна запустила Московський механізм ОБСЄ, - Кулеба

Автор: Сергій Пишкін

Україна разом з іншими 45 країнами-союзниками запустила Московський механізм ОБСЄ щодо вторгнення Російської Федерації на територію нашої країни. Притягне агрессора до відповідальності за всі військові злочини.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Twitter-акаунт міністра закордонних справ Дмитра Кулеби.

"Ми притягнемо Росію до відповідальності за її військові злочини та злочини проти людяності. Разом із 45 державами Україна запустила Московський механізм ОБСЄ щодо вторгнення Росії. Експертна місія подасть висновки механізмам підзвітності, включаючи міжнародні суди та трибунали", - пише міністр.

Війна Росії проти України триває восьмий день. Всі подробиці російської агресії, ситуація в містах та міжнародна реакція – у текстовому онлайні РБК-Україна.

Всі оперативні новини про події в Україні читайте в нашій онлайн-трансляції.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОБСЄУкраїнаРосійська ФедераціяДмитро Кулеба