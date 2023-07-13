Привласнив ділянки на узбережжі Чорного моря: в Одеській області затримали екс-депутата
Служба безпеки України затримала колишнього депутата Затоківської селищної ради, який організував викрадення 15 земельних ділянок на узбережжі Чорного моря на загальну суму 15 млн гривень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.
Зазначається, що схема могла зірвати фортифікаційне укріплення берегової лінії в Одеській області.
За матеріалами справи, механізм незаконного відчуження землі полягав у підробці документів.
Правоохоронці встановили, що колишній депутат підготував фальшиві документи про нібито рішення двох сільрад з приводу передачі у приватну власність 15 земельних ділянок біля морської акваторії.
Для підробки документів він залучив місцевого інженера-землевпорядника.
Потім ділки передавали фальшиві документи підконтрольним державним реєстраторам, які оформлювали землю на підставних осіб для подальшого продажу.
Під час обшуків було виявлено підроблену документацію, печатки і комп’ютерну техніку, яку використовували для реалізації злочинної оборудки.
Наразі чотирьом фігурантам повідомили про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу:
- ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією);
- ч. 3, 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);
- ч. 4 ст. 190 (шахрайство);
- ч. 3 ст. 209 (легалізація, відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом).
Організатор схеми - колишній депутат - перебуває під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників злочину. Зловмисникам загрожує до 12 років з конфіскацією майна.
До того ж, вживаються заходи щодо повернення земельних ділянок у власність територіальної громади. Суд наклав арешт на вкрадену землю та встановив заборону на її відчуження.
Нагадаємо, нещодавно в Одеській області затримали бізнесмена, який намагався підкупити співробітників СБУ за 90 тисяч євро.
Окрім того, правоохоронці повідомили про підозру в умисному ухиленні від податків в особливо великому розмірі власнику одеського будівельного підприємства та чотирьом його спільникам.
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