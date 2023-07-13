Привласнив ділянки на узбережжі Чорного моря: в Одеській області затримали екс-депутата

Служба безпеки України затримала колишнього депутата Затоківської селищної ради, який організував викрадення 15 земельних ділянок на узбережжі Чорного моря на загальну суму 15 млн гривень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Зазначається, що схема могла зірвати фортифікаційне укріплення берегової лінії в Одеській області.

За матеріалами справи, механізм незаконного відчуження землі полягав у підробці документів.

Правоохоронці встановили, що колишній депутат підготував фальшиві документи про нібито рішення двох сільрад з приводу передачі у приватну власність 15 земельних ділянок біля морської акваторії.

Для підробки документів він залучив місцевого інженера-землевпорядника.

Потім ділки передавали фальшиві документи підконтрольним державним реєстраторам, які оформлювали землю на підставних осіб для подальшого продажу.

Під час обшуків було виявлено підроблену документацію, печатки і комп’ютерну техніку, яку використовували для реалізації злочинної оборудки.

Наразі чотирьом фігурантам повідомили про підозру за декількома статтями Кримінального кодексу:

ч. 3 ст. 28 (вчинення злочину групою осіб, групою осіб за попередньою змовою, організованою групою або злочинною організацією);

ч. 3, 4 ст. 358 (підроблення документів, печаток, штампів та бланків, збут чи використання підроблених документів, печаток, штампів);

ч. 4 ст. 190 (шахрайство);

ч. 3 ст. 209 (легалізація, відмивання доходів, одержаних злочинним шляхом).

Організатор схеми - колишній депутат - перебуває під вартою. Триває розслідування для притягнення до відповідальності всіх учасників злочину. Зловмисникам загрожує до 12 років з конфіскацією майна.

До того ж, вживаються заходи щодо повернення земельних ділянок у власність територіальної громади. Суд наклав арешт на вкрадену землю та встановив заборону на її відчуження.