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Привласнив бюджетні гроші. СБУ повідомила про підозру заступнику мера Чернігова

Фото: СБУ повідомила про підозру заступнику мера Чернігова (facebook.com/pgo.gov.ua)
Автор: Іван Носальський

Заступник мера Чернігова з питань діяльності виконавчих органів влади міг "заробити" на покупці трансформатора для ТЕЦ. Йому повідомили про підозру.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Служби безпеки України.

Як зазначають правоохоронці, у липні 2022 року заступник мера купив трансформатор для місцевої ТЕЦ, постраждалої від російських обстрілів, за ціною, яка вдвічі вища за ринкову. Збитки державі становили близько 30 млн гривень.

Для реалізації своєї схеми чиновник скоординував свої дії з керівництвом компанії-постачальника обладнання.

Станом на зараз підозрюваному вже обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою із заставою у розмірі 32 млн гривень. Йому загрожує до шести років ув'язнення.

Скандал з мером Чернігова

Нагадаємо, ще на початку лютого 2023 року міського голову Чернігова Владислава Атрошенка остаточно усунули з посади.

Це пов'язано з тим, що у серпні 2022 року Атрошенко наказав своєму водієві вивезти автомобіль його дружини Tesla Model X за кордон.

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