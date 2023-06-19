Присвоил бюджетные деньги. СБУ сообщила о подозрении заместителю мэра Чернигова

Как отмечают правоохранители, в июле 2022 года заммэра купил трансформатор для местной ТЭЦ, пострадавшей от российский обстрелов, по цене, которая в два раза выше рыночной. Убытки государству составили около 30 млн гривен.

Для реализации своей схемы чиновник скоординировал свои действия с руководством компании-поставщика оборудования.

По состоянию на сейчас подозреваемому уже избрали меру пресечения в виде содержания под стражей с залогом в размере 32 млн гривен. Ему грозит до шести лет тюрьмы.

Скандал с мэром Чернигова

Напомним, еще в начале февраля 2023 года городского главу Чернигова Владислава Атрошенко окончательно отстранили от должности.

Это связано с тем, что в августе 2022 года Атрошенко приказал своему водителю вывезти автомобиль его жены Tesla Model X за границу.