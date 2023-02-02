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Мера Чернігова Атрошенка остаточно відсторонили від посади строком на рік

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Четвер 02 лютого 2023 12:36
Мера Чернігова Атрошенка остаточно відсторонили від посади строком на рік Фото: мер Чернігова Владислав Атрошенка (facebook com)
Автор: Сергей Новиков

Львівський апеляційний суд заборонив Владиславу Атрошенку обіймати посаду міського голови Чернігова протягом року. Рішення остаточне і оскарженню не підлягає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на засідання суду.

Так, суд ухвалив це рішення 1 лютого під час розгляду апеляції на рішення Яворівського районного суду, який 7 грудня 2022 року на рік заборонив Атрошенку обіймати свою посаду.

Також апеляційний суд залишив в силі штраф у 6,8 тис. грн, натомість додатковий штраф 3,4 тис. грн скасував.

Сторона захисту із рішенням суду не згодна. Свідок водій Олександр Коробко, наполягав на тому, що ініціатива щодо перетину кордону та обміну автомобіля Tesla на службове авто Toyota Camry, яке офіційно закріплене за водієм, належить йому.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що Яворівський районний суд Львова позбавив мера Чернігова Владислава Атрошенка права обіймати посаду міського голови протягом року.

Як повідомлялось, Атрошенко 2 липня 2022 року намагався перетнути державний кордон в пункті пропуску "Краківець". Після заборони виїзду ДПСУ у воєнний час, мер Чернігова відправив свого водія за кордон, щоб той повернув службовий автомобіль, яким впродовж трьох місяців користувалась його дружина у власних потребах.

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