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Привласнив 10 млн гривень, які виділили на оборону. Викрито військового посадовця

Фото: викрито військового посадовця, який привласнив 10 млн гривень, які виділили на оборону (dbr.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Начальнику Миколаївського квартирно-експлуатаційного управління повідомлено про підозру через привласнення більше 10 млн гривень, які виділили на оборону.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Державного бюро розслідувань (ДБР).

Що сталось 

У вересні 2023 року посадовець уклав з приватним підприємством низку договорів на закупівлю паливної деревини для забезпечення потреб оборони. Водночас закупівля відбувалась за завищеною на 20% ціною. 

"За схемою, державні гроші надходили на рахунок підприємства, а "націнка" за товар ділились між змовниками. Загальний розмір збитків сягнув майже 10 млн грн", - пише пресслужба. 

 

Фото: викрито військового посадовця, який привласнив 10 млн гривень, які виділили на оборону (dbr.gov.ua)

Що загрожує 

Посадовцю було повідомлено про підозру у зловживанні службовим становищем. Відповідно до ч. 2 ст. 364 Кримінального Кодексу України, йому загрожує покарання у вигляді 6 років тюрми. 

Наразі досудове розслідування триває. Також вирішується питання щодо обрання посадовцю запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та відсторонення від посади

Також розглядається можливість оголошення про підозру підприємцю.  

Нагадаємо, РБК-Україна розповідало про те, як у Чернігівській області викрили надпотужну лабораторію з виготовлення наркотиків. Загалом було вилучено понад 240 тисяч доз товару.

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