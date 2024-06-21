Присвоил 10 млн гривен, которые выделили на оборону. Разоблачен военный чиновник

Что случилось

В сентябре 2023 года чиновник заключил с частным предприятием ряд договоров на закупку топливной древесины для обеспечения потребностей обороны. В то же время закупка происходила по завышенной на 20% цене.

"По схеме, государственные деньги поступали на счет предприятия, а "наценка" за товар делились между заговорщиками. Общий размер убытков составил почти 10 млн грн", - пишет пресс-служба.

Фото: разоблачен военный чиновник, который присвоил 10 млн гривен, которые выделили на оборону (dbr.gov.ua)

Что угрожает

Должностному лицу было сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением. Согласно ч. 2 ст. 364 Уголовного Кодекса Украины, ему грозит наказание в виде 6 лет тюрьмы.

Сейчас досудебное расследование продолжается. Также решается вопрос об избрании должностному лицу меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности

Также рассматривается возможность объявления о подозрении предпринимателю.