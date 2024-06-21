RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Присвоил 10 млн гривен, которые выделили на оборону. Разоблачен военный чиновник

Фото: разоблачен военный чиновник, который присвоил 10 млн гривен, которые выделили на оборону (dbr.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

Начальнику Николаевского квартирно-эксплуатационного управления сообщено о подозрении из-за присвоения более 10 млн гривен, которые выделили на оборону.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Государственного бюро расследований (ГБР).

Что случилось

В сентябре 2023 года чиновник заключил с частным предприятием ряд договоров на закупку топливной древесины для обеспечения потребностей обороны. В то же время закупка происходила по завышенной на 20% цене. 

"По схеме, государственные деньги поступали на счет предприятия, а "наценка" за товар делились между заговорщиками. Общий размер убытков составил почти 10 млн грн", - пишет пресс-служба. 

 

Фото: разоблачен военный чиновник, который присвоил 10 млн гривен, которые выделили на оборону (dbr.gov.ua)

Что угрожает

Должностному лицу было сообщено о подозрении в злоупотреблении служебным положением. Согласно ч. 2 ст. 364 Уголовного Кодекса Украины, ему грозит наказание в виде 6 лет тюрьмы. 

Сейчас досудебное расследование продолжается. Также решается вопрос об избрании должностному лицу меры пресечения в виде содержания под стражей и отстранения от должности

Также рассматривается возможность объявления о подозрении предпринимателю.  

Напомним, РБК-Украина рассказывало о том, как в Черниговской области разоблачили сверхмощную лабораторию по изготовлению наркотиков. В общей сложности было изъято более 240 тысяч доз товара.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине