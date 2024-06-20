Вилучили понад 240 тисяч доз товару: у Чернігівській області викрили надпотужну нарколабораторію

Працівники Державного бюро розслідувань запобігли роботі надпотужної лабораторії з виготовлення наркотиків у Чернігівській області. Правоохоронці вилучили понад 240 тисяч доз товару.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу ДБР.

У ході багаторівневої спецоперації працівники ДБР встановили, що група ділків вирішила відкрити на Чернігівщині виробництво наркотиків у промислових масштабах.

Вони найняли місцевого мешканця, який підшукав спеціальне місце для виробництва. Нарколабораторію організатор облаштував в одній з будівель на суворо охоронюваній території приватного аграрного підприємства.

Протягом травня-червня 2024 року туди було завезено обладнання, велику кількість прекурсорів для виготовлення наркотичних засобів та психотропних речовин.

Також він найняв трьох хіміків, які мали виготовляти мефедрон, солі, МДМА тощо. "Працівники" лабораторії готували наркотики впродовж кількох тижнів. За добу вони синтезували від 50 до 100 кг психотропів.

Ділки планували розповсюджувати наркотики по всій Україні, а також шукали канали постачання зілля військовим у прифронтових районах. Однак реалізувати готовий товар вони не встигли, працівники ДБР блокували роботу лабораторії та затримали організатора і трьох хіміків.

Під час обшуків в лабораторії виявлено та вилучено:

понад 120 кг наркотичних засобів (понад 240 тисяч доз);

психотропних речовин на понад 150 млн гривень;

спеціальне хімічне устаткування на суму понад 2 млн грвень;

близько 1 тонни реактивів, прекурсорів та хімічних речовин для виготовлення нових партій зілля.

Крім того, для забезпечення прихованого транспортування виготовлених наркотиків територією України та контрабандного вивезення до інших країн зловмисники придбали шиномонтажне обладнання, за допомогою якого фасували "товар" до автомобільних коліс.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії у межах відкритого кримінального провадження за підозрою у вчиненні кримінальних передбачених ч. 1, ч. 2 ст. 255 (створення злочинної організації, керівництво такою організацією або її структурними частинами), ч. 4 ст. 28, ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 305, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 317 (організація незаконного придбання, зберігання, перевезення з метою збуту та незаконного збуту наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів в особливо великих розмірах, вчинені організованою групою у складі злочинної організації) КК України.

Вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання запобіжного заходу.