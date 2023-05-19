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Привласнила незаконно. Суд забрав у дружини Медведчука землі на березі Дніпра

Фото: Оксана Марченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Дружина колишнього нардепа-зрадника, позбавленого українського громадянства, Віктора Медведчука незаконно привласнила землі на березі Дніпра у Київській області. Їх повернули державі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генпрокурора.

Прокурори Київської області у суді довели, що частина лісу на березі Дніпра у Бориспільському районі була незаконно переведена у приватну власність. Землі внесли до статутного фонду компаній, власником яких є дружина зрадника Медведчука - Оксана Марченко.

Вартість земельних ділянок площею 9,5 га становить понад 204 млн гривень.

Господарський суд Київської області задовольнив позов про повернення у державну власність цих земель.

Нагадаємо, СБУ викрила схеми Оксани Марченко, за допомогою яких вона фінансувала російських силовиків. Дружині зрадника Медведчука оголосили підозру.

Раніше суд наклав арешт на активи Оксани Марченко вартість понад 1 млрд гривень.

Також нещодавно Служба безпеки України оголосила в розшук Оксану Марченко у справі про фінансування окупантів.

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Віктор МедведчукОксана МарченкоКонфіскація майнаОфіс Генпрокурора