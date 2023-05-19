Присвоила незаконно. Суд забрал у жены Медведчука земли на берегу Днепра

Прокуроры Киевской области в суде доказали, что часть леса на берегу Днепра в Бориспольском районе была незаконно переведена в частную собственность. Земли внесли в статусный фонд компаний, владельцем которых является жена предателя Медведчука - Оксана Марченко.

Стоимость земельных участков площадью 9,5 га составляет более 204 млн гривен.

Хозяйственный суд Киевской области удовлетворил иск о возвращении в государственную собственность этих земель.

Кто такие Медведчук и Марченко

Виктор Медведчук является основателем уже запрещенной в Украине пророссийской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", а также кумом российского диктатора Владимир Путина. До начала полномасштабной войны ему объявили подозрение в государственной измене и поместили под домашний арест.

В апреле прошлого года СБУ задержала сбежавшего из-под домашнего ареста Медведчука. Позже его обменяли на украинских военных, в частности, на командиров "азовцев", которые обороняли Мариуполь.

Оксана Марченко является женой предателя Медведчука. Она сбежала из Украины в Беларусь, а затем отправилась в Россию.

Напомним, СБУ разоблачила схемы Оксаны Марченко, с помощью которых она финансировала российских силовиков. Жене предателя Медведчука объявили подозрение.

Ранее суд наложил арест на активы Оксаны Марченко стоимость более 1 млрд гривен.

Также недавно Служба безопасности Украины объявила в розыск Оксану Марченко по делу о финансировании оккупантов.

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