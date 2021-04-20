UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Прививки второй дозой AstraZeneca будут делать через 12 недель после первой, - Минздрав

Автор: Инна Собора

Вакцинация от коронавируса второй дозой препарата Covishield производства AstraZeneca состоится через 12 недель после первой. Время и место вакцинации каждому сообщат лично по контактному номеру, который оставляли во время прививки.

Об этом сообщила пресс-служба Минздрава.

В Минздраве ссылаются на результаты исследований, опубликованных в медицинском журнале The Lancet в марте этого года. Согласно с ними, эффективность вакцины AstraZeneca после двух стандартных доз, вводимых с интервалом 12 недель или дольше, росла до 81,3%.

"Поэтому Оперативный штаб Минздрава по вакциноуправляемых инфекциях одобрил рекомендации НТГЕІ увеличить интервал между введениями первой и второй доз вакцины Covishield/AstraZeneca до 12 недель", - говорится в сообщении.

Как известно, прививки этой вакциной в Украине начали делать в конце февраля. Тогда Украину прибыла первая партия из 500 тысяч доз. Всю партию потратят на введение первой дозы.

Первым вакцинировали врача-реаниматолога Евгения Горенко, который работает в ковідному отделении Черкасской областной больницы. Ему ввели препарат AstraZeneca 24 февраля. Соответственно, 12 недель со дня вакцинации истекает 19 мая.

Дополнительные дозы препарата этого производителя в Украине пока не поступало.

Ранее главный санврач Виктор Ляшко заявил, что вакцина Covishield будет заменена корейским или иным аналогом, который производится по технологиям AstraZeneca. Индия пока заблокировала поставки вакцин.

РБК-Украина писало, что вторую прививку вакциной производства AstraZeneca можно отсрочить на полгода. Это возможно, если человек переболел COVID-19 после первой дозы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Министерство здравоохранения Украинывакцинация
Читайте также
Минздрав ожидает поставку COVID-вакцин AstraZeneca в рамках COVAX 22 апреля
Лишь в шести регионах не превышена норма заполненности кроватей для COVID-больных
Прогноз погоды