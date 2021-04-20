Щеплення другою дозою AstraZeneca відбуватиметься через 12 тижнів після першої, - МОЗ

У МОЗ посилаються на результати досліджень, опублікованих у медичному журналі The Lancet в березні цього року. Згідно з ними, ефективність вакцини AstraZeneca після двох стандартних доз, введених з інтервалом 12 тижнів або довше, зростала до 81,3%.

"Тому Оперативний штаб МОЗ з вакцинокерованих інфекцій схвалив рекомендації НТГЕІ збільшити інтервал між введенням першої та другої доз вакцини Covishield/AstraZeneca до 12 тижнів", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, щеплення цією вакциною в Україні почали робити в кінці лютого. Тоді Україну прибула перша партія із 500 тисяч доз. Всю партію витратять на введення першої дози.

Першим вакцинували лікаря-реаніматолога Євгена Горенка, який працює в ковідному відділенні Черкаської обласної лікарні. Йому ввели препарат AstraZeneca 24 лютого. Відповідно, 12 тижнів з дня вакцинації спливає 19 травня.

Додаткових доз препарату цього виробника в Україну поки не надходило.