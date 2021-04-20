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Щеплення другою дозою AstraZeneca відбуватиметься через 12 тижнів після першої, - МОЗ

Автор: Инна Собора

Вакцинація від коронавіруса другою дозою препарату Covishield виробництва AstraZeneca відбудеться через 12 тижнів після першої. Про час та місце вакцинації кожного повідомлятимуть особисто за контактним номером, який залишали під час щеплення.

Про це повідомила прес-служба МОЗ.

У МОЗ посилаються на результати досліджень, опублікованих у медичному журналі The Lancet в березні цього року. Згідно з ними, ефективність вакцини AstraZeneca після двох стандартних доз, введених з інтервалом 12 тижнів або довше, зростала до 81,3%.

"Тому Оперативний штаб МОЗ з вакцинокерованих інфекцій схвалив рекомендації НТГЕІ збільшити інтервал між введенням першої та другої доз вакцини Covishield/AstraZeneca до 12 тижнів", - йдеться в повідомленні.

Як відомо, щеплення цією вакциною в Україні почали робити в кінці лютого. Тоді Україну прибула перша партія із 500 тисяч доз. Всю партію витратять на введення першої дози.

Першим вакцинували лікаря-реаніматолога Євгена Горенка, який працює в ковідному відділенні Черкаської обласної лікарні. Йому ввели препарат AstraZeneca 24 лютого. Відповідно, 12 тижнів з дня вакцинації спливає 19 травня.

Додаткових доз препарату цього виробника в Україну поки не надходило.

Раніше головний санлікар Віктор Ляшко заявив, що вакцина Covishield буде замінена корейським або іншим аналогом, який виробляється за технологіями AstraZeneca. Індія наразі заблокувала поставки вакцин.

РБК-Україна писало, що другу щеплення вакциною виробництва AstraZeneca можна відстрочити на півроку. Це можливо, якщо людина перехворіла COVID-19 після першої дози.

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Новини України Мінстерство охорони здоров'я Українивакцинація
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