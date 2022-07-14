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Прививки, паспорт и чип. Как уехать в Польшу с животными: новые правила

Фото: Польша ужесточила правила пересечения границы с животными (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Польша ужесточила правила пересечения границы с домашними животными. Требования начнут действовать уже с 16 июля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook организации UAnimals.

Так,

  • животное идентифицировано с помощью микрочипа;

ветеринарные службы не будут требовать справки о состоянии здоровья животного и результатах тестирования уровня антител против бешенства.

Напомним, ранее мы писали, как украинцы, выехавшие за границу после 24 февраля, могут сегодня вернуться домой вместе с домашними питомцами.

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БеженцыПольша