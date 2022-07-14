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Щеплення, паспорт і чіп. Як виїхати до Польщі з тваринами: нові правила

Фото: Польща посилила правила перетину кордону з тваринами (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Польща посилила правила перетину кордону з домашніми тваринами. Вимоги почнуть діяти вже з 16 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook організації UAnimals.

Так, ввезення домашніх тварин на територію Польщі буде можливим за умови виконання таких вимог

  • тварина ідентифікована за допомогою мікрочіпа;

ветеринарні служби не вимагатимуть довідки про стан здоров'я тварини та результати тестування рівня антитіл проти сказу.

Нагадаємо, раніше ми писали, як українці, які виїхали за кордон після 24 лютого, можуть сьогодні повернутися додому разом з домашніми вихованцями.

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